Graafmachine rijdt tegen brug, N264 aan beide kanten dicht

Een graafmachine is zaterdagmiddag tegen de brug op de N264 tussen Gennep en Oeffelt gereden. De brug is flink beschadigd en de weg is volgens de ANWB in beide richtingen afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond tien voor vier 's middags. Daarbij verloor de graafmachine ook een graafbak. Twee voorbijrijdende auto's werden daardoor geraakt en raakten beschadigd.

De voorkant van het voertuig schoot omhoog, waardoor de chauffeur vast kwam te zitten. De brandweer en een ambulance hebben hem weten te bevrijden. De man hield aan het ongeluk een bloedneus over. Per ongeluk hendel geraakt

Hij zei tegen een correspondent dat hij tijdens het rijden vermoedelijk een van de hendels aanraakte. Daardoor ging de kraan tijdens het rijden omhoog en botste hij met de mobiele kraan tegen de brug. De brug over de Maas is onderdeel van de provinciale weg N264 tussen Oeffelt en Gennep. Die is helemaal afgesloten, zodat de machine kan worden weggetakeld en deskundigen kunnen beoordelen of de brugconstructie nog veilig is. Het verkeer wordt omgeleid. Dat zal volgens de politie nog een paar uur duren.