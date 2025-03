Dramatische avond voor degradatiekandidaat Willem II

Aan de slechte reeks van Willem II komt maar geen einde. Hekkensluiter Almere City FC was zaterdagavond met 0-2 te sterk voor de thuisploeg, dat een uur lang met een man minder speelde na een rode kaart van Kyan Vaesen. Het was al de tiende keer op rij dat de Tilburgers niet wonnen in de Eredivisie en daarmee is het vertrouwen gezakt naar een dieptepunt. Het duel werd kort voor tijd tijdelijk gestaakt toen supporters kartonnen bekerhouders op het veld gooiden.

Willem II begon sterk aan het duel en zocht direct de aanval. Na zeven minuten moest Almere City FC-doelman Nordin Bakker voor het eerst ingrijpen bij een schot van Nick Doodeman. Tegen de verhouding in waren het de gasten die vijf minuten later op voorsprong kwamen via Charles-Andreas Brym. Een lucky, want de Canadees international kreeg de bal tegen zich aangeschoten door doelman Thomas Didillon-Hödl.

Halverwege eerste helft was het opnieuw Brym die scoorde, maar dit keer werd de goal afgekeurd vanwege buitenspel. Na een half uur dupeerde Willem II-spits Kyan Vaesen zijn ploeg door veel te hard in te gaan op de benen van James Lawrence. Scheidsrechter Sander van der Eijk gaf eerst geel, maar toen hij op advies van de VAR naar het beeldscherm ging, trok hij rood. Willem II-trainer Peter Maes greep snel in door spits Youssuf Sylla te brengen in plaats van vleugelaanvaller Nick Doodeman. Wat Willem II de tweede helft liet zien, was Eredivisie onwaardig. Almere City FC kwam al snel op 0-2 door een kopbal van Marvin Martins. Het was daarna wachten op de 0-3 en daarmee de beslissing in de wedstrijd. De gasten lieten een aantal grote kansen liggen en gingen slordig om met de ruimte. Bovendien werd tot twee keer toe een penalty door de VAR uiteindelijk teruggedraaid tot vrije trap. Willem II werd gespaard, want een ruime nederlaag had gezien het spelbeeld zeker niet misstaan.

Frustratie bij Tommy St. Jago, verdediger van Willem II. (Foto: Joris Verwijst/Orange Pictures)

Spuugincident

De supporters van Willem II bleven een groot deel van de wedstrijd achter de ploeg staan. Wel werd een supporter uit het stadion gezet toen hij spuugde naar een speler van Almere City FC. Kort voor tijd werd het duel tijdelijk gestaakt toen supporters uit woede over het fluiten van de scheidsrechter kartonnen bekerhouders op het veld gooiden. De spelers kwamen na tien minuten weer terug op het veld, maar in de extra tijd gebeurde niets meer. Door de nederlaag blijft Willem II zestiende, de plek die op het einde van de competitie voetballen in de play-offs betekent. Vanavond is de wedstrijd tussen PEC Zwolle en RKC Waalwijk van belang voor de Tilburgers. Bij winst van de Waalwijkers komt die ploeg namelijk op vier punten en is de strijd om directe degradatie weer spannend.