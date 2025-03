Slachtoffers schietpartij zijn drie mannen uit Oosterhout van 32 en 25 jaar

Bij de schietpartij in Oosterhout zijn twee mannen van beide 32 jaar oud uit Oosterhout om het leven gekomen. Dat heeft de politie zaterdagavond bekend gemaakt. Het derde slachtoffer van de schietpartij vecht op dit moment nog voor zijn leven in het ziekenhuis. Ook hij komt uit Oosterhout en is 25 jaar oud.

Camerabeelden De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen. "Misschien zijn er nog mensen die in de omgeving van de Loevensteinlaan wonen of van de Sint Antoniusstraat die camerabeelden hebben voor ons", meldt de politie. "Ook de plek waar een auto is aangetroffen op de Espakker zijn misschien mensen die ons meer kunnen vertellen over hoe die auto daar is terecht gekomen en wie daar in zaten."

Het onderzoek naar de schietpartij van vrijdag aan de Loevensteinlaan is nog in volle gang. Er is nog niemand aangehouden. De politie richt zich de komende dagen op het horen van getuigen, het analyseren van camerabeelden en het onderzoeken van sporen die veiliggesteld zijn.

Slachtoffers zwaargewond in auto's

De schietpartij vond vrijdagmiddag plaats rond vier uur. De politie vond even later meerdere kogelhulzen in de straat. 200 meter verderop troffen ze vervolgens een auto aan met twee gewonde mannen. Een van hen overleed kort daarna. De ander werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Later vonden agenten in een tweede auto verderop in de wijk nog een overleden man.

Volgens de Telegraaf heeft de schietpartij mogelijk te maken met een ruzie over drugs. "Het motief is nog onduidelijk. Zulke geruchten worden meegenomen in het onderzoek. We houden alle opties open", zei de politie daarover.