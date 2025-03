Motorcrosser Jeffrey Herlings doet niet mee aan Dutch Masters

Motorcrosser Jeffrey Herlings doet zondag toch niet mee aan de Dutch Masters. De vijfvoudig wereldkampioen uit Geldrop is nog niet voldoende hersteld van een afgescheurde kruisband in zijn rechterknie. Die liep hij vorig jaar oktober op door een val.

"Wat hebben we ernaar uitgekeken dat de lang verwachte comeback van Jeffrey Herlings op zondag 30 maart in Harfsen plaats zou gaan vinden. Helaas komt dit voor Herlings nog net iets te vroeg", laat de organisatie zaterdagavond weten in een persbericht.

"We willen met dit nieuws eerlijk en transparant blijven richting onze fans en uiteraard balen we er net als jullie verschrikkelijk van en hopen we dat we jullie morgen alsnog allemaal in Harfsen gaan zien. In alle vier de klassen staat er een gigantisch sterk deelnemersveld met nationale en internationale toppers."

Eerder dit jaar miste Herlings ook al wedstrijden vanwege zijn knieblessure. "Ik kan wel heel stoer eerder beginnen, maar dat risico neem ik nu niet", zei hij daarover. "Mijn vader en broer hebben allebei op jonge leeftijd een kunstknie gekregen en dat wil ik niet. Ik kies voor mijn gezondheid."

Herlings richt zich nu op de Grand Prix van Sardinië van volgende week.