Willem II-coach onder druk na verlies tegen hekkensluiter

Peter Maes was vorig seizoen zeer geliefd bij de supporters van Willem II toen hij kampioen werd met de club. In de Eredivisie moet de club inmiddels vrezen voor degradatie en staat de Belgische coach onder druk. "Ik ben verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurt en moet een analyse maken. Andere mensen binnen de club moeten een analyse gaan maken of ik als coach nog een toegevoegde waarde ben."

De 60-jarige Belg was zaterdagavond na afloop van het met 0-2 verloren duel met Almere City FC duidelijk. Hij gelooft er nog in dat hij de juiste man is om met Willem II het seizoen af te maken. "Ik hoef er niet eens over na te denken, ik wil er honderd procent voor gaan. De groep ben ik nog niet verloren. De spelers willen en hebben veel energie."

Degradatiekandidaat

Met nog zeven wedstrijden te gaan moet Willem II wel naar beneden kijken, aangezien het gat met nummer zeventien Almere City FC nog maar zes punten is. "De laatste wedstrijden van dit seizoen moeten we alle middelen aanwenden om niet te degraderen. Een ding moet centraal staan en dat is Willem II. We kennen de Keuken Kampioen Divisie en hebben daar een mooie periode gehad, maar de Eredivisie is tien keer mooier. Bij de pakken neer gaan zitten moeten we niet doen, er is vertrouwen."

Ondanks de nederlaag tegen de degradatiekandidaat uit Almere is Maes niet alleen negatief. "In het nieuwe jaar pakten we nog maar twee punten en ik dacht ergens dat de bodem wel bereikt was. Maar dan zie je vandaag dat we een van de beste eerste helften van het seizoen spelen, maar ons niet belonen. De positieve elementen, zoals onder andere het goede spel, moeten we meenemen, iedere wedstrijd heeft een ander verhaal."