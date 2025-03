RKC Waalwijk verliest met 2-0 van PEC en staat onderaan

Een zware dreun voor RKC Waalwijk zaterdagavond in Zwolle. De club verloor laat in de wedstrijd met 2-0 van PEC. Doordat Almere City FC eerder op de avond wel won, staan de Waalwijkers nu onderaan in de Eredivisie.

Na een eerste helft zonder veel hoogtepunten was RKC na de pauze het eerst gevaarlijk. Tim van de Loo trapte van grote afstand tegen de paal. Direct daarna was Dylan Mbayo dicht bij een doelpunt voor PEC. Hij schoot net voorlangs.