Drugsrijders gepakt bij controle rond hardcorefestival

Tijdens een politiecontrole op de Rietveldenweg in Den Bosch bleken zaterdagavond zestien automobilisten onder invloed van drugs en vier onder invloed van alcohol. Zij kregen een rijverbod. In totaal werden 108 bestuurders gecontroleerd. De politiecontrole was vlakbij de Brabanthallen, waar op dat moment een hardcore-festival bezig was.

Het jaarlijkse festival Masters of Hardcore trekt enkele tienduizenden bezoekers. Het festival kwam eerder in het nieuws vanwege het drugsgebruik onder bezoekers. Vijf jaar geleden werd het rioolwater tijdens het festival in Den Bosch onderzocht en bleken er flinke hoeveelheden xtc, amfetamine en cocaïne in het water te zitten.

Hardrijders

Naast de bestuurders onder invloed, werden er zaterdagavond ook 22 automobilisten beboet. Een automobilist moest het rijbewijs inleveren omdat hij met een snelheid van 118 kilometer per uur over de Rietveldenweg reed. Daar is vijftig kilometer per uur toegestaan. De bestuurder weigerde ook een bloedproef te ondergaan.



Zondagochtend werd er nog een hardrijder betrapt op de Rietveldenweg. Deze 26-jarige Rotterdammer reed met een snelheid van 122 kilometer per uur over de weg. Ook hij moest direct zijn rijbewijs inleveren.

Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.