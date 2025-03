Tientallen automobilisten onder invloed tijdens politiecontrole

Tijdens een politiecontrole op de Rietveldenweg in Den Bosch bleken zaterdagavond zestien automobilisten onder invloed van drugs en vier onder invloed van alcohol. Zij kregen een rijverbod.

In totaal werden 108 bestuurders gecontroleerd.

Hardrijder gestopt

Daarnaast werden nog 22 bekeuringen uitgeschreven vanwege verschillende andere feiten. Een rijbewijs werd ingevorderd, omdat die automobilist met een snelheid van 118 kilometer per uur reed over de Rietveldenweg reed. Daar is 50 kilometer per uur de maximumsnelheid. Deze bestuurder weigerde ook nog de bloedproef.