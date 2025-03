Stewards NAC Breda gewond na conflict met FC Groningen-fans om trommels

Vier stewards van NAC Breda hebben lichte verwondingen opgelopen bij een conflict met fans van FC Groningen. Voor de wedstrijd van zaterdagmiddag probeerden de Groningenfans met trommels en toeters naar binnen te gaan, maar ze werden bij de toegangspoortjes tegengehouden. Dat meldt RTV Noord op basis van De Telegraaf.

Bij NAC is het verboden om toeters en trommels mee het stadion in te nemen, omdat de club op die manier de authentieke voetbalsfeer wil behouden.

Met FC Groningen besproken

Volgens de krant waren de regels van tevoren besproken met FC Groningen. Desondanks kwamen verschillende fans met trommels bij het stadion. Toen de beveiliging hen tegenhield, leidde dit tot een gevecht waarbij één van de beveiligers een gebroken tand opliep.

Het is nog niet duidelijk of de politie zal optreden tegen de fans die hierbij betrokken waren. Hun identiteit is wel bekend, het zou om vier mensen gaan.

FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld kon zondagochtend nog niet inhoudelijk reageren.