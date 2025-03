Grote brand in evenementenlocatie, verzorgingstehuis ontruimd

De grote brand die sinds zondagmiddag woedde in de Kerkstraat in Nuland is inmiddels onder controle, meldt de brandweer. De rook was al vanaf de A59 bij Rosmalen te zien. Volgens de veiligheidsregio is er een persoon naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook.

De eerste melding van de brand kwam rond tien uur zondagochtend binnen bij de hulpdiensten, waarna de brandweer vrijwel gelijk opschaalde. Ook is er een NL-Alert verstuurd, omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. De brand woedt in Villa Maasdonk. Dat is een voormalig klooster uit 1913 dat na een grondige verbouwing een evenementenlocatie is geworden. In het gebouw zit ook een woonwinkel. In het pand waren de eigenaresse en haar zoon vanochtend aanwezig toen de brand uitbrak, laat ze weten aan Omroep Brabant. Vervolgens hebben de twee het pand veilig verlaten. Volgens de vrouw is het nu hopen dat een deel van de villa bewaard blijft, vertelt ze terwijl ze buiten staat. "De brandweer doet hartstikke zijn best." De eigenaresse van het pand wist niet te vertellen waar de brand precies is begonnen.

De brandweer probeert de vlammen via het dak te blussen. (Foto: Bart Meesters/ Persbureau Heitink.)