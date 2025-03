De zon laat zich weer zien, temperatuur loopt op tot 20 graden

Hoewel het aan het begin van deze zondagmiddag lijkt alsof de zon verstoppertje speelt, is er toch goed nieuws op komst voor de die-hard terrastijgers. Komende week wordt het geleidelijk zonniger en kan het kwik weer stijgen tot 20 graden.

Het is zondag nog even op de tanden bijten voor de echte zonliefhebbers. Hier en daar kan er in Brabant nog een spatje motregen vallen, het waait en de temperatuur komt niet boven de 13 graden uit. Maar, kiekeboe, aan het einde van de dag kan de zon op sommige plekken zich toch nog wel even laten zien.