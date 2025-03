NAC-steward breekt arm bij incident Groningen-fans, politie doet onderzoek

Vier stewards zijn zaterdag voor de wedstrijd tussen NAC en FC Groningen gewond geraakt door een incident met een groep FC Groningen-fans. Een van hen liep zelfs een gebroken onderarm op, zeggen ooggetuigen tegen Omroep Brabant. In totaal vijf stewards hebben aangifte gedaan voor mishandeling, de politie is een onderzoek begonnen.

Het conflict ontstond toen de Groningen-fans zaterdagmiddag trommels en toeters mee wilden nemen in het stadion. Dat is bij NAC verboden. Volgens een ooggetuigen ontstond er vervolgens een conflict en braken de Groningen-fans door de toegangspoortjes waar gefouilleerd werd en stormden het stadion in.