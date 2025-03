Geëvacueerde inwoners verzorgingstehuis kijken samen voetbal

De bewoners van verzorgingstehuis Het Martinushuis in Nuland, die zondagochtend hun huis uit moesten vanwege een brand, kunnen naar verwachting zondagavond weer naar huis. Om de tijd te verdrijven, is het gemeenschapshuis waar de veertig geëvacueerden tijdelijk verblijven omgetoverd tot voetbalcafé. "De wedstrijd is niet te missen."

Ze zitten op het puntje van hun (rol)stoel. De veertig bewoners van de zorginstelling zijn al sinds elf uur ochtends in gemeenschapshuis de Meent in Nuland. "Er is een aantal fanatieke voetbalfans die de wedstrijd echt niet wilden missen", zegt crisiscoördinator Carlijn van der Steen van de zorggroep . "Ze wilden eigenlijk op tijd naar huis om de wedstrijd te kijken, maar dat kan nog niet", zegt Van der Steen. "Daarom hebben we het mogelijk gemaakt om hier te kijken." Grote brand

Zondagochtend ontstond er een grote brand bij evenementencentrum Villa Maasdonk in het dorp. Vanwege de grote zorgen om het naastgelegen verzorgingstehuis werd ervoor gekozen om alle 21 bewoners en de overige 19 bewoners van de aanleunwoningen te evacueren. Daarbij liep vrijwel het gehele dorp uit om te helpen: "Ze hebben de hele dag geholpen, met het ontruimen en het zoeken naar een tijdelijke accommodatie. Maar ook met het verzorgen van eten of drinken. Echt heel erg hartverwarmend."

De bewoners kunnen zelfs aan de bar hangen tijdens het kijken (Foto: Floortje Steigenga.)

Terug naar huis

Hoewel de dag vol spanning begon, zit de schrik er bij de bewoners eigenlijk helemaal niet in. "De sfeer is eigenlijk heel rustig, mede door de hoeveelheid hulp. Mensen zitten gezellig aan tafel, maken een praatje en doen een spelletje.. En kijken nu natuurlijk naar PSV-Ajax." Op dit moment wachten de medewerkers af op het moment dat het verzorgingstehuis weer vrij wordt gegeven. "Daarna sturen we wat medewerkers die kant op om de bedden te verschonen en te kijken of er geen rooklucht meer hangt", zegt Van der Steen. "We gaan er vanuit dat iedereen vanavond in zijn eigen bed slaapt."