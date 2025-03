PSV kan titel vergeten na nederlaag in topper tegen Ajax

PSV heeft zondagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden. In eigen huis verloor de ploeg van Peter Bosz met 2-0 tegen directe concurrent Ajax. Door de nederlaag hebben de Eindhovenaren een achterstand van negen punten op de koploper. Met nog zeven wedstrijden te gaan kan er dus met potlood een streep door de titel.

Maar van die urgentie was weinig te zien op het veld. PSV kreeg Ajax niet onder druk. En de verwachte storm in het Philips Stadion bleef uit.

Frustraties

Ajax had de controle en kwam na een halfuur spelen op voorsprong. Een vrije trap belandde nog in de muur, maar in de aanval daarna kwam de bal voor de voeten van Davy Klaassen. De middenvelder schoot van dichtbij raak: 0-1.

De achterstand zorgde voor veel frustraties op en buiten het veld. Op het veld irriteerden de PSV'ers zich aan het gedrag van de Ajacieden. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük moest het bij de PSV-fans ontgelden. De vrije trap waaruit de 0-1 werd gescoord, was dan ook makkelijk gegeven.

Negen punten achterstand

Maar meer zorgen waren er over het spel van PSV. De Eindhovense club gaf simpelweg niet thuis in de topper. Op een kwartiertje na rust na was het niet om aan te zien. Ajax had eenvoudig de controle en kwam na 67 minuten zelfs op 2-0. Na zwak verdedigen van Tyrell Malacia schoot Bertrand Traoré van afstand raak.

Het Philips Stadion viel stil, in de wetenschap dat de titel dit jaar naar Amsterdam gaat. Want met nog zeven wedstrijden te gaan is een gat van negen punten al bijna niet meer te dichten. PSV zal misschien zelfs nog achterom moeten kijken. Feyenoord jaagt nog op plek 2. Een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op Champions League voetbal.

Maar een tweede plek is een troostprijs voor PSV. De titel was het enige wat dit seizoen telde in Eindhoven, maar die missie is faliekant mislukt. Absurd, als je bedenkt dat PSV in de winterstop nog zes punten voorsprong had op Ajax. Nu moet het toekijken hoe het negen punten achterstaat.