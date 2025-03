Bosz ziet terechte zege voor Ajax: 'We leken heel zenuwachtig'

Bij PSV houdt niemand meer rekening met de landstitel. Na de 2-0 nederlaag tegen Ajax is de achterstand negen punten op de Amsterdamse koploper. Trainer Peter Bosz en aanvoerder Luuk de Jong gooien wat betreft het kampioenschap de handdoek nagenoeg in de ring. De focus gaat in Eindhoven op het verdedigen van de tweede plaats.

PSV staat op dit moment dichter bij de derde dan de eerste plaats en dus gaat de focus ook op het verdedigen van de tweede plek. "Het is reëel om naar beneden te kijken", beaamde Bosz. "Die tweede plaats is vreselijk belangrijk. Niet alleen om het prestige, maar het gaat ook om veel geld."

"We moeten beseffen waar we nog voor spelen", luidde de reactie van Luuk de Jong. De aanvoerder ziet PSV eveneens geen kampioen meer worden, maar hij wil heel graag nog de Champions League halen. "De Champions League is het mooiste podium."

Over de wedstrijd waren de spits en de trainer het met elkaar eens. Het was simpelweg niet goed genoeg. Bosz: "Het leek wel alsof we heel zenuwachtig aan de bal waren. Dat ben ik niet gewend van mijn ploeg. De tweede helft hadden we wat meer grip, maar we creëerden geen kansen. Het was een terechte zege van Ajax."

"Zij hebben hun manier van voetballen beter uitgevoerd", vervolgde hij zijn analyse. "Zij hebben meer voetballers die met het mes tussen de tanden spelen. Daar moeten wij goed voetbal tegenover zetten. Dat is niet gelukt."

En dus is het weer crisis in Eindhoven, toch? De Jong: "Zeker niet. Dit is een topwedstrijd. Dat zijn speciale wedstrijden. Die worden op details beslist. Dat kan altijd gebeuren. Wij moeten er nu voor zorgen dat het seizoen niet als een nachtkaars uitgaat."