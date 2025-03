Slachtoffer lichtgewond geraakt na steekpartij, niemand aangehouden

Er is iemand lichtgewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Clara Wichmannstraat in Eindhoven. De politie heeft nog niemand aangehouden.

De politie kreeg een melding van het steekincident. Een woordvoerder geeft aan dat er nog veel moet worden onderzocht. "Er is nog veel onduidelijk, maar er is wel iemand lichtgewond geraakt. Het slachtoffer gaat aangifte doen", vertelt hij.