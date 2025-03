Koen, Ruben, Timo en Teun bouwen Eiffeltoren in de achtertuin: 'Vet'

Wekenlang hebben Koen, Ruben, Timo en Teun uit Mariahout eraan gewerkt en nu staat hij er: de Eiffeltoren. De vier vrienden hebben het wereldberoemde bouwwerk nagebouwd in de achtertuin. Tien meter hoog en helemaal van hout.

De vrienden hebben er hard aan gewerkt en nu het bouwwerk er staat, zijn ze apetrots. Het Jeugdjournaal nam een kijkje bij de jongens. "Ik vind het heel vet! Ik had niet verwacht dat wij dit konden doen", vertelt Ruben. "Maar het is toch gelukt", zegt hij glunderend.

Het idee voor het nabouwen van de wereldberoemde toren komt van Koen. "Ik wilde altijd al iets maken van hout, dus toen was dit het idee. We hebben bijna alles zelf gedaan. Bij een paar dingen kregen we hulp."

"De grote punt die erop moest bijvoorbeeld", vertelt hij. "Dat was moeilijk om zelf te doen, omdat de punt helemaal omhoog moest en best zwaar was."