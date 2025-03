Brabants echtpaar (55 en 54) omgekomen bij verkeersongeluk in Egypte

Een man (55) en vrouw (54) uit Brabant zijn vrijdag omgekomen bij een ongeluk in Egypte. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken aan RTL Nieuws bevestigt. Waar het stel precies vandaan komt is niet bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde in de plaats Marsa Alam, schrijft NU.nl. Daar kwam een taxi in botsing met een pick-uptruck. Het is echter onduidelijk in welk voertuig de Brabanders zaten. RTL Nieuws meldt wel dat het busje onderweg was naar een vliegveld in de badplaats Sharm El-Sheikh.