The Voice Kids terug op televisie en Flemming zit in de jury

The Voice of Holland en The Voice Kids keren vanaf januari terug op televisie. Dat maakte RTL maandag bekend. De Bossche zanger Flemming is een van de juryleden van de Kids-editie.

De jury van The Voice of Holland bestaat uit Ilse DeLange, Willie Wartaal, Suzan& Freek en Dinand Woesthoff. In The Voice Kids nemen Claude, Ilse DeLange, Flemming en Emma Heesters plaats in de jurystoelen.

Alle series van The Voice stopten in Nederland nadat in januari 2022 in een BOOS-uitzending verhalen naar buiten waren gekomen over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. Het Openbaar Ministerie vervolgde voormalig coach Ali B en voormalig bandleider Jeroen Rietbergen voor meerdere zedenzaken. Het onderzoek naar oud-coach Marco Borsato werd geseponeerd en later de zaak van Rietbergen ook. De zaak van Ali B loopt nog.

Het programma heeft nieuwe gedragsregels ingevoerd. Die bepalen onder meer dat deelnemers niet meer alleen mogen zijn met coaches of medewerkers. Verder wordt een speciale app gebruikt voor online contact, waarmee berichten kunnen worden ingezien. Ook zijn er gescreende coaches die de kandidaten voor, tijdens en na het programma begeleiden en zijn er nieuwe mensen aangesteld op belangrijke posities.

'Intensief samengewerkt'

RTL-zenderbaas Peter van der Vorst sprak eerder al over een terugkeer van het programma. "Samen met producent ITV hebben we alles in het werk gesteld om The Voice op een veilige manier terug te kunnen brengen", laat hij weten. "We hebben niet alleen intensief samengewerkt op de kwaliteit van de inhoud, maar ook op de kwaliteit van het proces." ITV-baas Laurens Woldberg zegt dat het verleden niet wordt vergeten, maar dat daarvan wordt geleerd.

De presentatie van de reguliere The Voice is in handen van Chantal Janzen en Edson da Graça. Jamai Loman en Quinty Misiedjan presenteren de Kids-editie.