Willy en René na debacle tegen Ajax: 'Ze gooien er met de pet naar'

"Op een slof en een oude voetbalschoen wordt Ajax kampioen". Het liedje klinkt aarzelend en met de nodige tegenzin aan het begin van de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Oer-PSV'ers Willy en René van de Kerkhof hebben er ondanks hun chagrijn geen moeite mee om toe te geven dat Ajax de cruciale topper volkomen verdiend heeft gewonnen "Een man of zes wil gewoon weg of had al weg gewild en gooit er met de pet naar", constateert Willy.

"En dus staat er geen team en bij Ajax wel en daarom worden zij verdiend kampioen", gaat Willy verder. "Tweede worden, gaat nog een opgave worden", denkt hij ook. Willy doelt met de 'man of 6' onder anderen op Noa Lang, Olivier Boscagli en Joey Veerman. René kan maar weinig begrip opbrengen voor deze spelers. "Als je weg wil dan wil je jezelf toch juist in de kijker spelen? Als ik als vertegenwoordiger van een Italiaanse club op de tribune had gezeten voor Noa Lang dan had ik een pen gepakt en zijn naam doorgestreept. In Italië komt hij echt niet aan de bak, daar word je links en recht om je oren geschopt!"

Ook ergerde René zich wederom aan Tyrell Malacia: "Ik snap echt niet dat Bosz hem binnen de lijnen bracht. Die mag bij Eindhoven nog niet eens op de bank zitten!"

"Als ik Ivan Perišic was dan zou ik weggaan."

Ondanks de dramatische reeks sinds de winterstop, krijgt trainer Peter Bosz voorlopig het voordeel van de twijfel van de gebroeders. "Misschien zat zijn opvolger zondag wel op de tribune, want Erik ten Hag was er", zegt René. "Maar ik zou Bosz niet ontslaan tenzij hij ook geen tweede wordt, want dan gaat hij eruit." Willy ziet een trainerswissel nu ook niet zitten: "Een nieuwe trainer moet het met onder meer die zes spelers doen dus dat heeft geen zin." Ook technisch directeur Earnest Stewart behoudt voorlopig het vertrouwen van de gebroeders. "Maar hij moet zich wel afvragen of hij wel goed werk heeft geleverd. Er zijn onder meer veel te veel spelers met een aflopend contract nu." Eén van die spelers is Ivan Perišic die Willy graag bij PSV ziet blijven. "Ik ben echt benieuwd wat hij gaat doen. Ik zou hem niet zeggen dat hij weg moet gaan, want daar ben ik veel te veel PSV'er voor. Maar als dat niet zo was dan zou ik hem aanraden te kijken of er een andere club is waar hij naartoe kan."

"Tweede plaats wordt nog lastig."

Beide broers vrezen dat het voor PSV nog een hele opgave zal worden om tweede te worden. Al houden ze het er wel op dat het moet lukken. En als dat inderdaad lukt, heeft PSV door de verdiensten in Europa en het níet hoeven uitkeren van kampioenspremies financieel een uiterst succes vol jaar. "Dan gaat de penningmeester juichend voorop in de polonaise", denkt Willy. "Al zou hij die kampioenspremies met liefde hebben uitbetaald.."