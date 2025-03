Bosz wegsturen lost niks op voor PSV, vindt Stevens: 'Ligt aan spelers'

Trainer Peter Bosz op straat zetten is volgens Huub Stevens, oud-trainer en -speler van PSV, niet de oplossing voor de club uit Eindhoven. Nu de Eindhovenaren na de nederlaag in de topper zondag tegen Ajax kansloos zijn voor de landstitel heeft Stevens het maandag over een mislukt seizoen voor de regerend kampioen. "Maar dat ligt voornamelijk aan de spelers", vindt hij.

Stevens denkt niet dat Bosz vroegtijdig wordt weggestuurd door PSV. De oorzaak voor de mindere prestaties moet wat hem betreft bij de spelers worden gezocht. "Ze zijn kwalitatief beter dan de spelers van andere clubs in Nederland. Het komt er alleen niet uit. Misschien heb je te maken met gemakzucht, maar ik vind het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. En dat is denk ik Peter Bosz ook niet gelukt." "Het is makkelijk om van buitenaf te oordelen", weet Stevens. "Want om echt een oordeel te kunnen geven, moet je erbij zijn in de kleedkamer. En dat zijn alleen Peter Bosz en zijn technische staf. Misschien hadden ze als staf al eerder moeten ingrijpen, op welke manier dan ook."

"We moeten niet vergeten dat Bosz bij andere clubs wel vaker het eerste jaar goed presteerde, met het jaar daarna een terugval. Maar toch zeg ik dat het dit keer niet aan de trainer ligt, maar dat we naar de spelers moeten kijken", gaat de oud-trainer en -speler verder. De 0-2 nederlaag tegen Ajax was dit seizoen een van de sportieve dieptepunten voor PSV. Stevens was verrast over wat de Eindhovense ploeg zondag op het veld liet zien. "Als je zo voetbalt tegen een topploeg als Ajax dan vraag je om een slecht resultaat. Je kunt praten over mentaliteit of technisch of tactisch voetbal, maar het totale beeld klopte niet. Er is eigenlijk heel weinig tot niets positiefs uit deze wedstrijd te halen."

Het hoogst haalbare dit seizoen is volgens Stevens nu het pakken van de tweede plaats. Die plek geeft recht op voetballen in de Champions League volgend seizoen. "We dachten in de winterstop bijna allemaal dat het tweede kampioenschap op rij binnen was met een voorsprong van zes punten, maar nu staan ze er negen achter op Ajax. Tweede in de Eredivisie worden zal niet makkelijk zijn. Als ik zie op welke manier PSV tegen Ajax speelde, dan wordt het ook moeilijk tegen andere ploegen. Maar ook met een tweede plek en verder géén prijs is het alsnog een teleurstellend seizoen." In de Willy en René Podcast van Omroep Brabant geven ook de gebroeders Van de Kerkhof maandag aan dat het nog een heel karwei zal zijn voor de Eindhovenaren om tweede te worden. Ze zijn het wat dat betreft dus eens met Stevens. Zoals ook de gebroeders, net als Stevens, een trainerswissel nu niet zien zitten.

Met nog zeven wedstrijden te gaan is het gat met nummer drie FC Utrecht zes punten, waarbij PSV een veel beter doelsaldo heeft. Feyenoord staat op acht punten van de Eindhovenaren, maar wel met een duel minder gespeeld. Bovendien wacht de Eindhovenaren nog een duel in de Rotterdamse Kuip.