Vertrouwen is weg bij supporters RKC Waalwijk: 'Kijk uit naar frisse start'

RKC Waalwijk speelt volgend seizoen weer in de Keuken Kampioen Divisie. Daar zijn de meeste supporters na de 2-0 nederlaag tegen PEC Zwolle zaterdagavond van overtuigd. "Het vertrouwen was eigenlijk al weg, maar nu is ook de hoop verdwenen", zegt supporter Bas Wijnands (43) uit Hank.

Met nog zeven wedstrijden te gaan is het gat met nummer zestien Willem II zeven punten. Bas gaat er niet meer vanuit dat er een wonder inzit. "We hebben al meerdere belangrijke reeksen gehad waarin het moest gebeuren. Na onze laatste nederlaag tegen PEC Zwolle, en vooral de manier waarop, is het geloof weg."

Hij vat het seizoen samen als wisselvallig. "In het begin draaide het niet en was het niet leuk om naar te kijken. In 2025 zetten we een goede serie neer en wonnen we van Willem II en zelfs met 5-0 van NAC. Dat had ik in twintig jaar als supporter nog nooit meegemaakt. Daarna werden de prestaties weer minder. Het elftal stond goed, maar ik vind het opmerkelijk dat Redouan El Yaakoubi mag blijven staan. Een prima jongen, maar ik heb het idee dat hij vanuit de club moet spelen."

Positieve punten heeft Bas zeker. "Er zijn spelers die zich goed hebben ontwikkeld, zoals Oskar Zawada, Mohamed Ihattaren en Faissal Al Mazyani. Daarnaast was de publieke belangstellig heel goed. Ik heb jaren gezien met veel leuker voetbal, maar wel met minder mensen op de tribunes." En dus spelen de Waalwijkers volgend seizoen zeer waarschijnlijk een niveautje lager. "Het is jammer dat we geen Ajax meer treffen, maar Jong Ajax. Wij als supporters weten dat het eens in de zoveel tijd gebeurt dat we degraderen. Ik moet zeggen dat ik ook wel uitkijk naar een frisse start. Er zijn wat goede voetballers die hopelijk blijven. Als je dan in de top vijf mee kunt voetballen in de Keuken Kampioen Divisie, dan is dat best prima."

