Deze kat werd 600 jaar geleden levend ingemetseld, nu kun jij hem zien

Een 600 jaar oude kat, die ooit ín de muur van de Grote Kerk van Breda zat gemetseld, is vanaf deze zomer weer in de kerk te bekijken. Het is zielig, luguber én razend interessant.

Een levende kat in de muur metselen als 'bouwoffer' om boze geesten en de duivel te verjagen met gemiauw. In de 15e eeuw was dat blijkbaar heel normaal. Toen de Grote Kerk in Breda in 1410 gebouwd werd, is het katje waarschijnlijk in de muur gestopt. En dat heeft er tot 1906 rustig tussen de stenen kunnen 'rusten'.

Gevonden

Toen de kerk begin 20e eeuw gerestaureerd werd, vonden medewerkers het beestje voor het eerst. In 1916 kwam de kat zelfs op een kattententoonstelling in Den Haag terecht. Daarna is hij jaren goed bewaard gebleven, op een zolder. Tot-ie daar in 2020 weer opdook.

Glasnegatief uit 1906, Stadsarchief Breda.