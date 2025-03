Schipper die cruiseschip van de Zonnebloem ramde, had gedronken

De schipper van het vrachtschip dat zaterdag in Duitsland tegen het cruiseschip van de Bredase vereniging De Zonnebloem aanvoer, had gedronken. Dat meldt de Duitse politie. Aan boord van het schip van de Zonnebloem waren meer dan 140 mensen. Niemand raakte bij de aanvaring gewond.

Na de botsing werd de schipper van het vrachtschip door de politie meegenomen. De uitslag van de alcoholtest die bij de kapitein is afgenomen, was positief. Naar aanleiding daarvan is ook een bloedonderzoek gedaan. Daarvan zijn de resultaten nog niet bekend