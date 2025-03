Het was nog nooit zo droog in maart als dit jaar. Er viel volgens Weerplaza in onze provincie gemiddeld zo'n 5mm neerslag. Dat is tien keer minder dan gebruikelijk. We hebben ook veel meer van de zon kunnen genieten. Maart telde ongeveer 225 zonuren, normaal is dat 150 uur. Toch is het net niet genoeg om het record van 2022 te verbreken, toen scheen de zon 250 uur.

Emrullah Yucel Geschreven door

Landelijk is het wel de zonnigste maart sinds het begin van de metingen. In Brabant gooiden de wolken roet in het eten. "Het was in maart bewolkter in het zuidoosten van het land. En een groot deel van Brabant valt daar ook onder", zegt meteoroloog Danny de Koning van Weerplaza.