Son knapt tuinen gratis op: 'We mogen wel wat liever voor elkaar zijn'

Wie met een overwoekerde tuin zit, maar geen geld heeft om hem op te knappen, kan bij Son uit Breda terecht. Uitgerust met zijn bladblazer, bezem, kettingzaag en ander tuingereedschap komt hij bij je langs, gratis en voor niks. Onder de naam 'Yard Legend' maakt hij er filmpjes van die hij op TikTok plaatst.

Op dat socialmediaplatform heeft hij bijna zeventienduizend volgers. "Ik wil laten zien dat we liever en zorgzamer voor elkaar kunnen zijn", vertelt Son. Hij is aan het werk in de tuin van een vrouw wiens beuk nodig geknot moest worden.

Son rijdt het hele land door. "Als ik een tuin zie die helemaal overgroeid is of er gewoon niet mooi bij ligt, bel ik aan. Ik stel mezelf dan voor en vraag de eigenaar of het hen wat lijkt als ik de tuin gratis opknap en er een filmpje van maak."

Son had elf jaar lang een hoveniersbedrijf, maar was toe aan een andere uitdaging. De opknapbeurten doet hij nu gratis. "Sommige mensen hebben de middelen niet of zijn fysiek niet in staat om zelf hun tuin bij te houden", zegt Son. "Vaak gaat er achter een slecht onderhoude tuin meer schuil", ziet hij.

De eigenaresse van de beuk is dolblij. "Hij is een engel, ik kan het niet anders zeggen", zegt ze. Geld om een professional in te huren, heeft ze niet. "Ik heb er zelf twee takken afgehaald, maar de hele boom is voor mij niet te doen. Maar hij staat gewoon in de boom, dat is toch geweldig", zegt ze glunderend.