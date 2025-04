Vrouwelijke NAC-fans maken eigen podcast: 'Wij zijn minder langdradig'

Wie zegt dat vrouwen geen verstand hebben van voetbal? Bij NAC Breda is dat in ieder geval wel het geval. Die club heeft als enige in Nederland een podcast gemaakt door louter vrouwelijke supporters. Elke eerste woensdag van de maand bespreken Anja van der Linden, Marie-Louise Nouws en Mariska Wezenbeek het wel en wee van de Parel van het Zuiden: "Wij zijn minder langdradig dan een mannenpodcast."

Het idee voor een vrouwenpodcast over hun favoriete club NAC komt van Marie-Louise (58). "Ik luister zelf altijd naar alle podcasts over NAC", vertelt ze. "Maar op een gegeven moment dacht ik: 'verdorie, ik zit alleen maar naar mannen te luisteren'. Terwijl er bij de wedstrijden van NAC ook altijd veel vrouwen zijn. Een podcast maken, dat kunnen wij toch ook wel?"

Maar toch, de podcast 'Wij Gaan Niet Opzij' (naar een tribuneliedje) onderscheidt zich wel degelijk van een mannenpodcast. "Onze gasten zijn bijvoorbeeld allemaal vrouwen", zegt Mariska Wezenbeek (53). "Dat is wel een voorwaarde. En het grappige is dat van de vier- tot vijfhonderd luisteraars per aflevering 62 procent man is."

"Nee", roepen de drie dames eensgezind in koor. "Onze podcast is niet voor en door vrouwen. Hij is door vrouwen, maar voor iedereen."

Op de tribunes van het Rat Verlegh Stadion vond ze in Mariska en Anja al snel twee fanatieke supporters die graag mee wilden doen. Het moest alleen wel anders worden. "In een mannenpodcast zijn ze nogal bezig over een balletje dat van links naar rechts is gespeeld", zegt Anja (56). "Daar kunnen ze wel een kwartier over praten. Dat is zo langdradig en ik kan daar niet altijd goed naar luisteren."

Het is niet dat ze geen verstand van voetbal hebben. "Vroeger legde mijn vader met playmobil-poppetjes de spelregels uit", vertelt Mariska. "Vertel mij dus niet wat buitenspel is. Ik ben vaak de eerste in onze groep die het ziet."