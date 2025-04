Botsing leidt tot verkeersruzie, automobilisten gaan met elkaar op de vuist

Een botsing op de Schorsmolenstraat in Breda is maandag uitgelopen op een vechtpartij. Twee auto's botsten tegen elkaar, waarna er een van de voertuigen hard tegen het raam van een restaurant terechtkwam. Dat raam ging stuk. De andere auto botste tegen een elektrokastje, waarna de wagen in brand vloog.

De twee bestuurders hadden ruzie, gingen vechten en werden aangehouden. Een van hen moest worden behandeld in een ambulance. De politie doet onderzoek.