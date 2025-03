Vrouw uit auto geknipt na zwaar ongeluk, vier auto's op elkaar gebotst

Er is een zwaar ongeluk gebeurd op de Rochadeweg in Helmond. Vier auto's zijn daarbij op elkaar gebotst. Eén van de slachtoffers, een vrouw, zat bekneld in haar auto. Ze moest er door de brandweer uit worden geknipt.

Het ongeluk is waarschijnlijk gebeurd doordat een van de auto's op de verkeerde weghelft terecht kwam. Andere inzittenden bleven ongedeerd. Wel werden er twee ambulances en drie brandweerwagens opgeroepen. De vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het nu met haar gaat, is nog niet bekend.