Met deze wereldgoal pakt TOP Oss een punt

TOP Oss heeft aan het uitduel met Jong AZ een punt overgehouden. De Osse gelijkmaker maakt meteen ook kans op de prijs van mooiste doelpunt van het seizoen. Aanvaller Giovanni Korte schoot in de 55ste minuut de 1-1 binnen met een prachtige omhaal.

De Ossenaren wonnen dit seizoen nog geen uitwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. In Wijdewormer was het de thuisploeg die kort voor rust op voorsprong kwam via Ro-Zangelo Daal. Het antwoord van de Ossenaren volgde tien minuten op tijd op prachtige wijze. De vijfde goal dit seizoen van Korte leverde tevens de 1-1 eindstand op. Het was al het twaalfde gelijke spel dit seizoen van TOP Oss en daarmee gaat de ploeg ruim aan kop in de competitie.