Verkeersruzie ontspoort, automobilist met botbreuken naar het ziekenhuis

Een hevige verkeersruzie met mishandeling op de N612 tussen Helmond en Lierop. Daar werd een man in zijn auto door meerdere achtervolgers van de weg geduwd. De bestuurder probeerde vervolgens te ontsnappen, maar werd ingehaald en in elkaar geslagen.

Wat er precies aan de mishandeling vooraf is gegaan, weten we niet, maar meerdere auto's zijn achter het slachtoffer aangereden om hem in de val te lokken. Toen hij van de weg is geduwd, probeerde hij te voet te ontsnappen. Maar na een aantal meter werd hij ingehaald en toegetakeld.

Het slachtoffer is met meerdere botbreuken door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De daders zijn met de noorderzon vertrokken en worden nog gezocht door de politie. Ze doen sporenonderzoek in de berm van de weg.