Schip de Zonnebloem drie maanden niet te water: 'Vreselijk geschrokken'

Het cruiseschip van de Zonnebloem is naar verwachting nog zeker drie maanden uit de running. Dat zegt Alexander van Zijp, woordvoerder van de Bredase stichting. "We zijn vreselijk geschrokken, maar wel opgelucht dat er niemand ernstig gewond is." Mensen die de komende maanden mee zouden varen, hebben inmiddels te horen gekregen dat die reis waarschijnlijk niet doorgaat.

Zaterdagnacht botste een grote duwboot, die normaal olietankers duwt, in Duitsland frontaal op de boot van de stichting. "Iedereen lag nog te slapen in de hutten aan de zijkant van de boot. Als de duwboot op de zijkant was gevaren, was het heel anders afgelopen", denkt Van Zijp. Een borrel te veel

Later werd ook nog eens bekend dat de kapitein van de duwboot alcohol had gedronken. "Dat is verschrikkelijk, drank maakt meer kapot dan je lief is. Dit had niet hoeven te gebeuren."

Marjon baalt van misgelopen reis Marjon uit Boxtel is 72 jaar en gaat vaker mee met de reizen. Ze zou in mei meevaren, maar kreeg bericht dat die reis waarschijnlijk niet doorgaat. "Ik vind het goed waardeloos dat alle vaartochten zijn afgelast. Die zijn altijd zo leuk! We varen langs dorpjes en meren ook aan om steden te bezoeken." Maar dat is er dus de komende tijd niet bij. Elke week varen zo'n zeventig bezoekers mee met de cruise, met evenveel vrijwilligers om hen te helpen. Ruim zeshonderd mensen kunnen de komende tijd dus niet op vakantie. Marjon rekent erop dat ze snel weer meekan met een van de uitjes. Als die weer gehouden worden, is zij er in ieder geval als eerste bij!

Op dit moment is de Zonnebloem bezig om alle reizen voor april af te zeggen. En schade-experts buigen zich over de vraag wanneer het schip weer te water kan. "Naar verwachting duurt dat wel twee tot drie maanden", zegt de woordvoerder.

"Bemanning zag ineens een anders schip in de kamer."

Voor de bemanning op het schip was het wel even slikken die dag. “De stuurman en machinist kwamen binnen in de machinekamer aan de voorkant van het schip. En zagen daar opeens een ander schip in zitten, dat is natuurlijk een heel raar gezicht”, heeft een andere kapitein van de Zonnebloem zich laten vertellen. Hij was er op het moment van de aanvaring zelf niet bij, maar heeft wel geholpen met het opruimen van de bende op het schip. “Daarna zijn we meteen begonnen met opruimen want het was een chaos binnen. Alles was natuurlijk uit de kasten gevallen. Van flessen wijn tot serviesgoed, alles komt van zijn plek met zo’n klap.” “Mijn collega zag het aankomen. Toen heeft hij de kapitein van de duwboot met geluid en lichtsignalen proberen te waarschuwen maar dat heeft weinig effect gehad.” Vervangend schip

Een vervangend schip lijkt vooralsnog een moeilijk opgave zegt de woordvoerder: "We kijken ernaar, maar de meeste cruiseschepen zijn geen optie omdat de onze volledig is aangepast voor de bezoekers. Zo zijn er bredere gangen, geen drempels en op de kamers hangt rails aan het plafond zodat mensen vanuit een rolstoel in bed getild kunnen worden."