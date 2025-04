Bloedspoor op straat na steekpartij, verdachte nog altijd spoorloos

De verdachte van een steekpartij op de Markt in Eindhoven is dinsdag nog altijd spoorloos. Een man is daar maandagavond neergestoken en gewond geraakt.

De steekpartij in het Eindhovense centrum gebeurde rond half twaalf 's avonds. Op straat lag daarna een bloedspoor.

Een deel van de Markt, vlak bij de Heuvelgalerie, en de Hermanus Boexstraat werden afgezet voor sporenonderzoek. Agenten liepen rond met zaklampen, omdat er mogelijk een mes zou zijn weggegooid. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. De dader is na de steekpartij vermoedelijk richting het station gevlucht. De aanleiding van het steekincident is nog niet duidelijk.