Herlings start weer in MXGP, maar ziet rentree vooralsnog als training

Jeffrey Herlings maakt dit weekend op het Italiaanse eiland Sardinië zijn rentree in de MXGP. De motorcrosser uit Oploo is hersteld van een zware kruisbandblessure die hij vorig jaar oktober opliep in de de laatste wedstrijd. Herlings heeft door de kwetsuur de eerste drie wedstrijden van het huidige seizoen gemist en kan daardoor het wereldkampioenschap wel vergeten. "Die kans is net zo groot als dat er vandaag een F16 door mijn huis vliegt", zegt hij erover.

Herlings heeft na een half jaar blessureleed pas vijf keer op de motor gezeten, maar toch maakt hij zondag zijn rentree in de MXGP. Dat is snel na een afgescheurde kruisband, maar de dokters hebben groen licht gegeven. De vijfvoudig wereldkampioen blijkt nog altijd heel gretig en staat te popelen om weer aan de start te verschijnen. "Ik ben totaal niet voorbereid op het seizoen en ik heb nog een weg te gaan", zegt Herlings. "Maar ik kan eigenlijk niet langer wachten. Dat kan natuurlijk wel, maar dan ben ik alleen maar aan het trainen. Ik rij liever een Grand Prix tussen de snelle mannen dan dat ik ergens achteraf op een trainingsveldje in Brabant rij."

"Als je pas vijf keer op je motor hebt gezeten, kan je geen wereldprestaties verwachten."

Herlings schat in dat hij zeker de komende drie GP's nodig heeft om weer op niveau te komen. "Die zijn dus puur om te trainen en als ik daar ergens tussen plek tien en twintig finish, mag ik mijn handjes dichtknijpen. Ik heb tot nu toe pas vijf keer op mijn motor gezeten, dus dan kan je nog geen wereldprestaties verwachten."

"Het zal best lastig voor mij zijn, want normaal doe ik alleen mee om te winnen", vervolgt hij. "Maar het is zoals het is en iedereen die verstand heeft van de sport zal dit begrijpen. Zo makkelijk is het namelijk niet, want je moet opbouwen. Om geen dikke knie te krijgen, heb ik in zes maanden tijd ook nog geen enkele keer vijfendertig minuten achter elkaar op de motor gezeten. Komend weekend moet ik in Sardinië twee keer vijfendertig minuten aan de bak, dus het wordt nog een hele opgave om dat vol te houden."

Jeffrey Herlings (foto: Ronald Sträter).

Fysiek heeft Herlings zichzelf meer dan goed onderhouden. maar in zijn hoofd moet hij wel nog even een hobbeltje nemen. "Ik ben echt heel voorzichtig", legt hij uit. "Met springen niet, maar met het nemen van rechtse bochten kijk ik wel uit. Maar dat is meer een mentaal iets dan dat het met de knie te maken heeft."

"Vanaf GP acht of negen ga ik weer vechten om op het podium te komen."