Grote brand verwoest loods die gesloopt werd, rookwolken over Tilburg

Een loods aan de Mascagnistraat in Tilburg waar gesloopt werd, is dinsdag vroeg in de middag verwoest door een grote brand. De donkere rookwolken waren in bijna de hele stad te zien. Er waren medewerkers van het sloopbedrijf aanwezig in de loods toen de brand begon.

De medewerkers hebben de loods veilig kunnen verlaten en werden opgevangen door de hulpdiensten. De loods stond volledig in brand, maar er was geen sprake van uitbreidingsgevaar. De loods is vrijstaand.

Rond half een 's middags was de brand onder controle, ook wel brand meester genoemd. De brandweer is met meerdere bluswagens en een hoogwerker aanwezig om na te blussen. Dit kan nog enige tijd duren. Donkere rookwolken

De loods ligt midden in een woonwijk. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Er werd wel gesloopt in de loods aan de Mascagnistraat. De rookwolken die door de brand ontstonden, waren erg donker en trokken over Tilburg heen. De straat waar de brand woedde, is tijdelijk afgesloten. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie niet aan te zetten, omdat het nablussen nog bezig is.

Foto: Erwin Kooij

De rookwolken trokken over Tilburg heen.

Foto: Erwin Kooij

Foto: Erwin Kooij

Foto: Kristian Egberts