Man zit bijna een uur vast in drijfzand, bekenden denken aan 1-aprilgrap

Een man is dinsdagochtend vast komen te zitten in drijfzand aan de Geest in Linden. Bekenden van hem dachten dat het een 1-aprilgrap was toen hij om hulp vroeg. De man heeft naar eigen zeggen een half uur tot drie kwartier vastgezeten, voordat hij bevrijd werd.

De man stelde rond half twaalf 's ochtends de hulpdiensten op de hoogte dat hij vastzat in drijfzand. Hij probeerde zichzelf eerst uit het drijfzand te duwen, maar dat lukte niet.

De man stelde ook bekenden van hem op de hoogte. Zijn vrienden en familieleden namen hem alleen niet serieus, omdat het 1 april is. Met ladder bevrijd

De man is uiteindelijk met een ladder bevrijd uit het drijfzand. Hij had geen onderkoelingsverschijnselen en raakte niet gewond. Zijn schoenen zijn na de reddingspoging schoongespoten. Een omstander bracht de man daarna naar huis.

Foto: Persbureau Heitink

