4 Brabantse snelwegen in file top-10: steeds vaker en langer in de file

Het jaar 2024 was voor automobilisten bepaald geen pretje. We stonden vaker en langer in de file op de snelwegen dan in het jaar ervoor. De zwaarte van de files in heel Nederland is zelfs met bijna 12 procent toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. Ook in Brabant merken we de gevolgen ervan, liefst vier snelwegen staan in de file top-10.

Emrullah Yucel Geschreven door

Brabant is met vier snelwegen opnieuw sterk vertegenwoordigd in de file top-10 van Nederland. De absolute koploper? De A16 tussen Breda en Rotterdam, die zich mag kronen tot filekampioen van Nederland.