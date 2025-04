Melanie Bross wil met PSV vrouwen geschiedenis schrijven: ‘Prijzen pakken'

De vrouwen van PSV pakten nog nooit de landstitel, maar dit seizoen willen ze geschiedenis gaan schrijven. Ook kunnen de PSV Vrouwen zich dinsdagavond, ten koste van Feyenoord, plaatsen voor de finale van de TOTO KNVB Beker. Melanie Bross (27) uit Heesch is een vaste waarde in de defensie en ziet PSV enorme stappen zetten: “Nu we zo dichtbij zijn, willen we prijzen pakken.”

In de clubhistorie pakten de vrouwen van PSV alleen in 2021 de beker. Melanie Bross maakte dat jaar deel uit van de selectie. Ze hoopt ook dit jaar de beker te winnen, maar de landstitel staat bovenaan haar verlanglijstje. Met nog drie wedstrijden te gaan heeft PSV evenveel punten als koploper FC Twente, maar het doelsaldo van PSV is iets minder: +42 tegenover +37. Ajax volgt op een punt. FC Twente en Ajax ontmoeten elkaar nog deze competitie. “Iedere wedstrijd is voor ons een finale", stelt Bross. "Wij moeten alle wedstrijden winnen, meer kunnen we niet doen. Vooraf was het doel om aan te haken met de top, maar nu willen we ook echt prijzen meenemen.”

Programma PSV Vrouwen: 15-04: Feyenoord uit (beker) 20-04: SC Heerenveen (thuis) 03-05: Fortuna Sittard (uit) 17-05: Feyenoord (uit)

Haar vijfde seizoen in Eindhovense dienst is vooralsnog het beste jaar voor PSV. “We zijn een hecht team, dat is voorheen weleens anders geweest. De selectie is een mix van talentvolle en ervaren speelsters", geeft ze aan. En Met Roeland ten Berge staat er volgens Bross een uitstekende trainer voor de groep.

PSV-verdediger Melanie Bross stoomt op tegen Feyenoord (foto: Leiting Gao/Orange Pictures).

Dat ze nu al jaren meedraait in de top van Nederland was vroeger nooit een droom van de verdediger uit Heesch. Haar eerste stappen op het voetbalveld zette ze op 5-jarige leeftijd bij de plaatselijke vereniging HVCH. “Tot en met de C1 voetbalde ik met de jongens. Daarna vertrok ik naar het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Eindhoven waar ik met alleen meisjes voetbalde. Toen kwam het Nederlands elftal onder 16 jaar op mijn pad en ontstond voor het eerst het gevoel dat ik verder kon komen in het voetbal.” Bross koos daarna voor de toenmalige profclub Achilles’29 en twee jaar later voor SC Heerenveen. “Ze waarschuwden me dat alle Friezen stug zijn, maar ik vond iedereen er heel aardig. Naast het voetballen werkte ik twee dagen in een hotel, fijn om een beetje onder de mensen te zijn. Ik kende er namelijk niemand buiten mijn teamgenoten.” Na twee seizoenen klopte PSV op de deur. “De perfecte stap voor mij en ik kon lekker terug naar Heesch. PSV was op alle gebieden verder dan Heerenveen, al hadden we daar een talentvol team. In Eindhoven is alles perfect geregeld en de faciliteiten zijn top, zoals een grote gym en altijd videoanalyses. Op het veld had ik in het begin wel moeite om aan te haken, maar ik kwam gelukkig vrij snel in de basis.”

"De ideale route bewandeld richting top."