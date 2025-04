Meer privacy en veiligheid: uniek inkijkje in de vrouwenopvang

Vrouwen en kinderen die vluchten voor onveilige thuissituaties krijgen in Den Bosch voortaan meer privacy en veiligheid. De vrouwenopvang is flink verbouwd en heeft nu aparte woonruimtes en extra beveiliging. Kosten? Vier miljoen euro. Maar dat was hard nodig.

Vier jaar geleden gaf Thijs Honig al aan dat het gebouw dringend aan vervanging toe was. De opvang was gevestigd in een oud schoolgebouw uit 1936, dat niet langer geschikt was voor de vrouwen en kinderen die hier terechtkwamen. “Als je na een traumatische ervaring vlucht uit je thuissituatie, dan is het belangrijk om een eigen plek te hebben om tot rust te komen. Maar dat was hier niet altijd mogelijk,” vertelt Honig.

De kamers waren klein, nauwelijks groot genoeg voor een bed, en bewoners moesten de badkamer en keuken delen. “Ik zag een vrouw met haar kinderen binnenkomen. Ze had alles moeten achterlaten en kwam hier terecht in een verouderd pand dat gericht was op groepswonen. Dat brak mijn hart."