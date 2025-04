Drie bruggen worden eerder vervangen om risico op scheurtjes

Drie Brabantse bruggen worden eerder vervangen vanwege het risico op haarscheurtjes in de constructies. Dat heeft minister Madlender (PVV) van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer laten weten. De bruggen bevinden zich op snelwegen bij Breda, Geldrop en Oosterhout.

Rijkswaterstaat deed onderzoek naar de staat van de bruggen, nadat een brug in het Duitse Dresden vorig jaar instortte. De oorzaak van de instorting was corrosie van het staal van de brug, omdat er tijdens de bouw waterstof in terecht was gekomen. In totaal zijn dertien bruggen in Nederland op een zelfde manier kwetsbaar, zo blijkt uit het onderzoek.

Drie van deze bruggen bevinden zich in Brabant:

Cadettencamp op de A27 bij Breda

Spoorviaduct op de A67 bij Geldrop

Oosterhoutse Brug op de A27 bij Oosterhout

Rijkswaterstaat zegt de bruggen voorrang te geven in de planning voor vervanging. Die moet binnen vijf jaar plaatsvinden. Er is momenteel geen sprake van een veiligheidsrisico. De bruggen zullen wel in de gaten gehouden worden, waarbij Rijkswaterstaat let op scheurvorming en schade.

Volgens de minister zijn de onderzochte bruggen veilig voor verkeer. Het beperken van verkeer of het omleiden van vrachtwagens is dan ook niet nodig.