RKC pakt punt in Alkmaar, maar schiet hier niet heel veel mee op

RKC Waalwijk heeft dinsdagavond in Alkmaar knap gelijk gespeeld tegen AZ. De ploeg uit Waalwijk deed dankzij het behaalde punt de laatste plaats over aan Almere City. Toch schiet de club met het punt niet heel veel op. RKC heeft nu net zoveel punten als de hekkensluiter uit Almere, maar de Waalwijkers hebben een beter doelsaldo. Het gat naar nummer 16, Willem II, bedraagt zes punten.

Troy Parrott, aanvaller van de Alkmaarders, profiteerde in de dertiende minuut van een misverstand in de defensie van RKC en maakte de 1-0 voor de nummer vijf van de ranglijst. RKC verscheen sporadisch in de buurt van het doel van de thuisploeg en kwam in de 62e minuut met een treffer van Michiel Kramer op gelijke hoogte. 1-1.

Peer Koopmeiners wilde zijn ploeg weer op voorsprong schieten, maar schoot - na een mooie voorbereiding van Parrott - tegen de lat. Daarna leek de Vlaming Chris Lokesa, die in 2022 van Anderlecht naar Waalwijk kwam, RKC aan een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie te helpen: 1-2. De bij AZ ingevallen Mexx Meerdink dacht daar anders over: hij zorgde twee minuten later, in de 84e minuut, voor de 2-2.

Inhaalduel

AZ en RKC zouden elkaar op 9 maart al treffen, maar AZ maakte toen van de gelegenheid gebruik om extra rust te nemen voor een Europees duel met Tottenham Hotspur.