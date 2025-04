RKC speelt gelijk in Alkmaar en blijft onderaan de ranglijst bungelen

RKC heeft gelijk gespeeld tegen AZ in Alkmaar. Daarmee verliest AZ de derde plaats van de Eredivisie steeds verder uit het oog en blijft RKC op een gezamenlijke laatste plaats staan met Almere City. Het werd 2-2.

RKC staat in punten gelijk met Almere City, die laatste staan in de competitie.

AZ verloor zaterdag ook punten tegen NEC, toen ze ook gelijk speelden. De club uit Alkmaar heeft inmiddels zes punten minder dan FC Utrecht, de huidige nummer 3 van de Eredivisie. Feyenoord heeft woensdag één punt meer dan FC Utrecht, als het FC Groningen verslaat.

Troy Parrott profiteerde in de dertiende minuut van een misverstand in de defensie van RKC en maakte 1-0. RKC verscheen sporadisch in de buurt van het doel van de thuisploeg, maar kwam in de 62e minuut met een treffer van Michiel Kramer wel op gelijke hoogte. 1-1.

Peer Koopmeiners wilde zijn ploeg weer op voorsprong schieten, maar schoot na een mooie voorbereiding van Parrott tegen de lat. Daarna leek de Vlaamse Chris Lokesa, die in 2022 van Anderlecht naar Waalwijk kwam, RKC aan een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie te helpen, maar maakte de ingevallen Mexx Meerdink de tweede gelijkmaker.