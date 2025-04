Zon zon en nog meer zon, rest van de week heerlijk lenteweer

Vergeet je zonnebril niet mee te nemen als je deze woensdag de deur uit stapt, want het wordt weer heerlijk lenteweer. Zon, zon en nog meer zon, met ook nog eens lekker hoge temperaturen. En dat blijft bijna de hele week zo, weet Rico Schröder van Weerplaza te vertellen.

Woensdagochtend begint al zonnig en de komende uren loopt de temperatuur langzaam op. “Vanmiddag kan er hier en daar een stapelwolkje ontstaan, maar over het algemeen wordt het zonovergoten”, zegt de weerman. Het wordt 17 tot 18 graden, maar er staat nog wel een stevig windje. Dus met een gevoelstemperatuur van vijftien graden is een jas nog wel nodig.

“Maar donderdag en vrijdag kan die jas sowieso uit”, vertelt Rico Schröder. Ook dan schijnt de zon uitbundig en kan de temperatuur hier in Brabant zelfs oplopen tot 22 graden. Dat hebben we allemaal te danken aan een krachtig hogedrukgebied. “Daardoor blijft het droog en is het warm, net als de krukdroge maand maart.”

In het weekend blijft het zonnig, maar koelt het wel af. “Dan gaat de wind draaien naar het noorden en daalt de temperatuur flink." Maar zaterdag is het met 15 tot 16 graden nog steeds heel aangenaam. Zondag is het met 11 graden wel weer wat fris voor de tijd van het jaar. Maar ook dan schijnt de zon gewoon nog.