John en Marion overleden bij ongeluk in Egypte: tafeltennisvereniging rouwt

De 55-jarige man die vrijdag samen met zijn vrouw (54) omkwam bij een verkeersongeluk in Egypte was lid van Tafeltennisvereniging TTV Waalwijk. De club staat met een condoleancebericht op de website stil bij het overlijden van John en zijn vrouw Marion. "Wij gedenken John als een sympathiek, empatisch, sociaal, betrokken en sportief lid van onze vereniging", schrijft de vereniging.

In de plaats Marsa Alam kwam een taxi vrijdag in botsing met een pick-uptruck. De reisorganisatie van het stel bevestigde dat er meerdere mensen omkwamen bij het ernstige verkeersongeluk, onder wie hun reizigers.

John en Marion zouden net geland zijn in het land en onderweg zijn naar hun vakantiebestemming. "Samen begonnen aan een prachtige reis, zonder te weten dat het afscheid voor altijd zou zijn", is te lezen in een condoleancebericht van de uitvaartverzorger.

Het bestuur en de leden van de tafeltennisvereniging wensen de twee kinderen van het stel, familie en naasten heel veel sterkte met het 'ondraaglijk verlies'.