Bloemenzee op viaduct voor overleden wielrenner Rein (40)

Er is een grote bloemenzee ontstaan op de plek in Nuenen waar een wielrenner uit die plaats vorige week een dodelijk ongeluk kreeg. Het gaat om de 40-jarige Rein Coolen. Op het viaduct waar het zo gruwelijk misging hangt een spandoek waarop zijn naam is geschreven. Daaromheen liggen bloemen, tekeningen, kaarsjes en bidons.

De 40-jarige Rein was vorige week woensdag met een wielrenclubje aan het fietsen, toen hij op de Geldropsedijk hard in botsing kwam met een tegemoetkomende fietser. Ze raakten beiden zwaargewond. Een dag later overleed Rein in het ziekenhuis.

Foto: René van Hoof.