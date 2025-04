Wheelie op gestolen scooter komt 15-jarige duur te staan

Een wheelie op een gestolen scooter is een 15-jarige jongen uit Breda dinsdag duur komen te staan. Na de actie in de Bernard de Wildestraat in zijn woonplaats werd hij aangehouden. Hij reed niet alleen op zijn achterwiel, maar slingerde ook behoorlijk met zijn scooter, zonder nummerplaat, over straat. Toen agenten de jongen aanhielden, bleek de scooter gestolen te zijn.

Agenten zagen de jongen dinsdagavond iets na half zeven rijden zonder helm op een scooter zonder nummerplaat. Genoeg reden voor hen om de jongen te stoppen.