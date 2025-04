Na ongeluk Zonnebloem kan Philip (90) niet op reis: ‘Straks is het te laat'

De aanvaring met het schip van De Zonnebloem is een grote teleurstelling voor honderden mensen die daar de komende maanden mee op vakantie zouden gaan. Zo zouden Alie (70) en haar man Philip (90) nu eigenlijk genieten van een onbezorgde vakantie op het schip. Maar twee dagen voor vertrek ging daar een streep door. Een grote teleurstelling, zeker omdat dit misschien wel hun laatste vakantie zou zijn.

De koffers waren al gepakt en het echtpaar uit Prinsenbeek verheugde zich enorm om voor het eerst in lange tijd weer op vakantie te gaan. Het zou hun derde reisje met De Zonnebloem worden. Maar afgelopen weekend kreeg het enige cruiseschip van De Zonnebloem een aanvaring in Duitsland. De komende drie maanden is het uit de running.

“Zaterdagochtend kregen we een telefoontje dat het reisje niet door kon gaan en dat was wel even goed slikken”, vertelt Alie. “Mijn man was vreselijk teleurgesteld. Hij heeft er ook echt slecht van geslapen. En ik ben in de regelmodus gegaan om alles wat we geregeld hadden te annuleren.”

Eigenlijk zouden Alie en Philip nu op de boot zitten voor een rondvaart. In een week tijd zouden ze Antwerpen, Veere, Hellevoetsluis en Nijmegen aandoen. “Alles aan boord is aangepast en er is uitstekende zorg”, vertelt Alie. Het is de enige manier waarop ze beiden een keer onbezorgd kunnen genieten van uitstapjes.

Alie is namelijk mantelzorger voor haar man. Philips gezondheid gaat achteruit. Hij heeft COPD, is bijna blind en zit in een rolstoel. “Dankzij De Zonnebloem heb ik ook vakantie, want alles wordt mij uit handen genomen. Mijn man wordt bijvoorbeeld geholpen bij het aan- en uitkleden en ik mag de rolstoel niet eens duwen. Zo kan ik ook eens lekker rondkijken en anders ben ik altijd alleen maar aan het opletten.”

Maar nu zijn de koffers weer uitgepakt en is het afwachten of er nog een reisje komt. Er zit een enorm gat in het cruiseschip en de reparatie kan twee tot drie maanden duren. “Dan denk je toch, gezien de leeftijd…”, zegt Alie. “Drie maanden is lang. Mijn man is bijna 90. Er zit een kans in dat we niet meer samen op vakantie kunnen.”

Alie wil vooropstellen dat ze blij zijn dat er zaterdag bij de aanvaring geen gewonden zijn gevallen. “Het had ook heel anders kunnen aflopen”, zegt ze. Inmiddels is duidelijk dat de kapitein van het andere schip teveel gedronken had. Dat maakt haar boos. "Dit was helemaal niet nodig geweest. Laat die drank staan als je aan boord bent. Want dit treft nu heel veel mensen.”