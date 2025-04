Rico Verhoeven kijkt uitdager in de ogen: 'Alsof ik in de spiegel kijk'

"The battle of the legends." Zo noemt Rico Verhoeven het wereldtitelgevecht op 14 juni tegen Artem Vakhitov. De wereldkampioen kickboksen uit Halsteren ontmoette zijn Russische tegenstander woensdagochtend voor het eerst tijdens de staredown in de aanloop naar het gevecht. Hij kijkt uit naar een schaakwedstrijd op hoog niveau: "Alleen trappen en stoten kan iedereen. Ik heb met Artem het gevoel dat ik in de spiegel kijk. Hij denkt na over waarom hij dingen doet en dat op het allerhoogste niveau."

Zijn laatste wedstrijd vocht Verhoeven op 7 december in stadion GelreDome in Arnhem, tegen Levi Rigters. Net als van de elf eerdere uitdagers won de man uit Halsteren, waardoor hij nu al bijna elf jaar wereldkampioen is. Na het gevecht in december nam hij rust. "Even afstand nemen van de sport was lekker. Maar toen ik een week of vijf geleden weer begon was dat heerlijk. Ik geniet van het vechten", zegt Verhoeven woensdag.

Rico Verhoeven knuffelt Levi Rigters (foto: GLORY).

De 33-jarige Vakhitov is voor hem een verrassende tegenstander. De laatste jaren richtte de tweevoudig wereldkampioen bij de lichtzwaargewichten uit Rusland zich namelijk op Mixed Martial Arts (MMA) en vocht hij voor de wereldberoemde bond UFC. Ineens was Artem weer terug, zegt Verhoeven. En hij vindt het 'tof' dat hij nu tegenover hem mag staan: "Het is een jongen die ik heel serieus neem, hij is niet voor niets wereldkampioen geweest." Ondanks dat Verhoeven als zwaargewicht groter en zwaarder is, ziet hij zijn tegenstander als een van de beste tegenstanders die hij zich kan wensen. "Een superintelligente vechter met een hele goede conditie. Hij kan incasseren en uitdelen en denkt continu na. Het maakt hem een hele gevaarlijke jongen. Artem verslaat 99 procent van de zwaargewichten. Alleen ik ben die ene procent." Nog ruim tien weken heeft Verhoeven om naar zijn beste vorm toe te werken. "Ik train hard en zit er lekker in. Het is direct een kwestie van finetunen, wat kan en moet er beter? Ik kan niet wachten tot ik weer mag vechten om de titel."

"Kans is heel groot dat ik hem ga verslaan."

Bij de staredown woensdagochtend op de Euromast in Rotterdam ging het er vriendschappelijk aan toe tussen de twee. Er is wederzijds respect tussen beide vechters. Maar als het aan de Rus ligt, komt er op 14 juni in Rotterdam Ahoy een nieuwe wereldkampioen. "De kans is heel groot dat ik hem ga verslaan", zegt Vakhitov, waarna een brede glimlach van hem volgt.