Politie zoekt naar voorwerp in water in verband met dodelijke schietpartij

De politie is woensdagmiddag met duikers en een boot op zoek naar een voorwerp in het water aan de Lange Weide in Breda dat te maken heeft met de dodelijke schietpartij in Oosterhout. "We zoeken naar iets in het water en wat dat is, laat ik nog even in het midden", zegt een woordvoerder van de politie.

De Lange Weide ligt aan de rand van Breda in de richting van Oosterhout. Hemelsbreed is dat een paar honderd meter van de plek waar na de schietpartij een verdachte auto werd gevonden. Die stond geparkeerd in de Espakker in Teteringen, met een kapotte achterruit.

De verdachte auto in de Espakker (foto: BredaNieuws911).

Waar aan de Lange Weide in het water gezocht wordt, kan de politie niet zeggen. De woordvoerder wil ook niet ingaan op de vraag waarom ze op deze plek zoeken en wat voor verband het heeft met de schietpartij in Oosterhout. Duikers van de politie zijn onder water op zoek naar een voorwerp. Een boot vaart ook zoekend over de plas en de recherche doet onderzoek. Bij de fatale schietpartij in Oosterhout zijn vrijdag twee mannen om het leven gekomen en is een derde man gewond geraakt.