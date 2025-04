Mannetjesgieren Aziz en Kadir adopteren met succes kuiken uit Blijdorp

Twee mannelijke witruggieren van Safaripark Beekse Bergen hebben een kuiken uit Diergaarde Blijdorp geadopteerd. Het kuiken werd zes dagen na de geboorte geplaatst bij het gierenkoppel, dat zich over het jong heeft ontfermd en daarmee bijdraagt aan het behoud van deze bedreigde soort. Dat twee mannetjes kuikens grootbrengen, komt niet vaak voor.

Bij het kuiken is een wisseltruc toegepast. Gieren leggen doorgaans één ei per seizoen, maar leggen vaak een tweede als het eerste mislukt. Het tweede ei is snel vervangen met een kunst-ei, waarna het echte ei via de broedmachine is uitgekomen. Dat mannelijke gieren eieren broeden en kuikens grootbrengen, gebeurt in de natuur vaker, "maar het is niet gebruikelijk. Dat maakt het voor ons wel bijzonder."

Stropers

"In eerste instantie reageerden ze afwachtend, maar nadat we de eierschalen in het nest legden, accepteerden ze het jong volledig", vertelt Kris Jansen, hoofd dierenverzorging van de Hilvarenbeekse dierentuin. "Ze braakten voedsel op en begonnen het met grote zorg te voeden", licht hij toe en zegt daarbij dat het 'hartstikke goed' gaat met het kuiken. "Ook voor de mannelijke gieren is het een verrijking dat zij dit jong kunnen grootbrengen."

De adoptie is onderdeel van een managementprogramma van dierentuinen wereldwijd om zoveel mogelijk jongen succesvol groot te brengen en zo een gezonde reservepopulatie op te bouwen. Het gaat niet goed met veel gierensoorten omdat hun voortbestaan wordt bedreigd door onder meer stropers, die de kadavers die zij eten vergiftigen. Van sommige giersoorten is nog slechts drie procent van de oorspronkelijke populatie over.

Herstel in het wild

"Of een jong overleeft, hangt af van een toegewijd koppel dat goed broedt en het kuiken met zorg opvoedt", aldus Jansen. Met de adoptie van de witruggierkuiken wordt de kans op een gezonde en grotere populatie vergroot. "We hopen dat dit jong uiteindelijk zelfs een bijdrage kan leveren aan het herstel van de populatie in het wild."

Twee jaar geleden adopteerde een koppel vale gieren in de Beekse Bergen ook al succesvol een kuiken uit Blijdorp.